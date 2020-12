Calciomercato Inter: uno dei due giocatori nerazzurri in bilico potrebbe lasciare ben presto Appiano Gentile per andare altrove. I dettagli

Uno dei calciatori più cercati nell’Inter di Antonio Conte, è probabilmente Radja Nainggolan. Il calciatore belga, che nella sua seconda avventura in nerazzurro sta faticando non poco, già a gennaio potrebbe lasciare nuovamente Milano. Difficile dire dove andrà, per due motivi precisi: innanzitutto, perché le pretendenti all’ex centrocampista della Roma non mancano di certo. In secondo luogo, poi, perché l’ingaggio del calciatore della ‘Beneamata’ non è per niente leggero (ammonta ad oltre 3 milioni di euro). Per tutte le altre news clicca QUI.

Su di lui, comunque, ci sono Cagliari (in pole), Fiorentina defilata e, secondo ‘Tuttosport’, anche il Sassuolo. Quest’ultimo si sarebbe aggiunto ultimamente. Per gli emiliani, uno dei nomi più caldi per gennaio sarebbe proprio quello di Nainggolan che è in uscita dall’Inter. Con l’approdo del centrocampista al Sassuolo, si formerebbe un vero e proprio intreccio di mercato: sarebbe infatti possibile l’addio di Mehdi Bourabia in direzione Cagliari. Non è tutto rose e fiori, però. Come detto, Nainggolan porta con sé un ingaggio davvero elevato e molto probabilmente, il Sassuolo non è disposto ad offrirgli così tanti soldi.