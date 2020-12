Arrivano conferme sul tentativo da parte dell’Inter di mettere subito le mani sul cartellino di Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese è la priorità del club e di Conte

De Paul priorità dell’Inter, per quanto concerne il centrocampo, nell’imminente calciomercato di gennaio. La notizia di Interlive.it del 25 dicembre trova conferme stamane sul ‘Corriere dello Sport’: anche il quotidiano romano asserisce infatti che la mezz’ala argentina è l’obiettivo assoluto dei nerazzurri nonché la prima richiesta di Conte per rinforzare la squadra tra centrocampo e trequarti. Come vi abbiamo detto, però, l’assalto al numero dieci dei friulani è vincolato alle partenze di Nainggolan (vuole solo il Cagliari) ed Eriksen. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, prestito con obbligo (condizionato) per De Paul. Ostacoli Pozzo e Juventus

De Paul è comunque un obiettivo complicato perchè l’Udinese chiede sui 35 milioni di euro e al momento non è proprio propensa a disfarsene nel bel mezzo della stagione. La medesima fonte sostiene, come già scritto da noi quattro giorni fa, che il tentativo di Marotta e soci avrà come punto di partenza la formula del prestito (di un anno e mezzo, scrive il ‘Cds’), con annesso obbligo di riscatto condizionato a determinati fattori. Da vincere la concorrenza della Juventus, che indiscrezioni di mercato danno intenzionata a far partire un’offensiva. Staremo a vedere.