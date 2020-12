Rodrigo De Paul in cima alla lista della spesa dell’Inter. L’operazione per il tuttocampista argentino riserva però diversi ostacoli. Ecco tutti i dettagli

Testa al mercato in casa Inter dopo la chiusura del 2020 con tanto di settima vittoria consecutiva in quel di Verona. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, nella finestra di gennaio la priorità, perlomeno per il centrocampo, è rappresentata da Rodrigo De Paul. Il tuttocampista argentino viene considerato, a quanto pare anche da Conte che ‘bocciò’ il suo acquisto un anno e mezzo fa quando Ausilio (era un nome indicato da Spalletti, poi silirato) lo aveva di fatto in pugno, il rinforzo ideale per dare maggiore qualità, intensità e dinamismo tra mediana e trequarti. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, De Paul a gennaio: le ultime di INTERLIVE

De Paul obiettivo numero uno per il centrocampo, ma non semplice da raggiungere. Le ‘condizioni’ necessarie per il suo arrivo a Milano, secondo quanto ci risulta, sono due: la cessione di Nainggolan ed Eriksen, per le quali la dirigenza è al lavoro quasi senza sosta; l’ok della famiglia Pozzo, ad oggi poco se non per nulla propensa a disfarsi del classe ’94 nel bel mezzo della stagione, alla cessione con la formula del prestito. Un prestito con diritto che, tuttavia, l’Inter potrebbe trasformare in obbligo pur di mettere le mani sul ragazzo nel mirino pure di Juventus e Milan nonché cresciuto nel Racing come Lautaro Martinez.

Gli ottimi rapporti con la proprietà dei friulani, così come con il Ds Marino, potrebbero ‘agevolare’ l’affare (da 30-35 milioni) De Paul, un giocatore che a nostro avviso i dirigenti interisti vogliono prendere a prescindere da Conte e dal suo futuro successore. Dei bianconeri, ma in ottica estate prossima, piace anche Juan Musso. Il portiere argentino è uno dei maggiori candidati all’eredità di Handanovic.