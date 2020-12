Antonio Conte continua a desiderare un nuovo attaccante per gennaio. Nel mirino il solito Gervinho che può arrivare all’Inter con uno scambio

Con la prossima riapertura del mercato di gennaio l’Inter andrà a caccia di un nuovo attaccante da regalare ad Antonio Conte. Il tecnico salentino desidera da tempo un’arma in più per il reparto offensivo utile a far rifiatare la coppia titolare e che possa quindi completare un pacchetto da quattro con Alexis Sanchez. Bocciato di fatto Pinamonti, l’Inter cerca quindi un attaccante più esperto, magari già abituato a ritmi e tatticismi della Serie A. In questo senso il nome sempre verde è quello dell’ivoriano Gervinho. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Esposito per Gervinho: ipotesi di scambio

Il club targato Suning punta a rinforzare quindi l’attacco con Gervinho, che sta comunque vivendo una discreta prima parte di annata col Parma condita da 4 reti. Intanto in casa nerazzurra potrebbe anche tornare una ‘vecchia’ conoscenza come Sebastiano Esposito. Il talentino di proprietà del club di Suning alla Spal fatica a trovare continuità di impiego come dimostrato dalle ultime tre panchine di fila.

Esposito potrebbe dunque tornare anticipatamente a gennaio per poi essere girato magari proprio al Parma in uno scambio di prestiti con Gervinho in modo tale da consentire al ragazzo di accumulare esperienza e a Conte di avere un nuovo attaccante.