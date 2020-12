Il vice Lukaku potrebbe arrivare davvero dalla Premier League. Il top club apre alla cessione in prestito del bomber. Ecco tutti i dettagli

De Paul per il centrocampo, un vice Lukaku per l’attacco. Le priorità dell’Inter sono chiare senza attendere l’agognato vertice tra la dirigenza e Conte in programma quest’oggi. Per quanto riguarda l’alternativa al centravanti belga, il ‘Corriere dello Sport’ continua a sponsorizzare il nome di Origi, connazionale del numero 9 nerazzurro ai margini del Liverpool di Klopp. La novità, che può rappresentare un punto di svolta, è che i ‘Reds’ avrebbero aperto alla cessione in prestito del classe ’95 di Oostende. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, vice Lukaku: ‘occasione’ Origi in prestito. Occhio a Lasagna

Proposto dai suoi agenti, ora Origi potrebbe davvero diventare il favorito numero uno per il ruolo di vice Lukaku. Di questo se ne parlerà senz’altro oggi ad Appiano, da parte nostra è giusto tenere in corsa altri profili, da Giroud (sempre il preferito del tecnico, ma il Chelsea non vuole cederlo) passando per Pellè fino a Kevin Lasagna. L’attaccante dell’Udinese potrebbe simboleggiare il piano C, a maggior ragione dopo il suo passaggio all’agenzia di Federico Pastorello, agente dello stesso Lukaku e come noto in eccellenti rapporti con il club targato Suning.