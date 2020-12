Rottura totale con Lampard: Alonso può tornare in auge

Rottura totale con Lampard: Alonso può tornare in auge

La rottura tra il giocatore e l’allenatore appare ormai evidente e certificata dal like messo dal giocatore alla sconfitta del Chelsea: ci sono tutte le premesse per un addio anticipato e un possibile ritorno in Italia. Alonso, ex Fiorentina, ormai non è più da tempo nelle grazie del tecnico e Conte spera che la rottura possa portarlo a Milano già nella sessione invernale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma