Vice Lukaku: Conte vuole riportare Pellé in Serie A

La ricerca del vice Lukaku potrebbe riportare in Italia un nome a sorpresa: si tratta di Graziano Pellé, attaccante dello Shandong Luneng, che dopo esser diventato ricchissimo in Cina potrebbe tornare a giocare in Serie A per accontentare Conte. Il tecnico, che l’ha avuto in Nazionale, l’ha indicato come possibile alternativa low cost al belga.

