Inter: si prospettano giorni importanti per i nerazzurri non soltanto in chiave calciomercato ma anche per il futuro sponsor. I dettagli

Tra meno di 5 giorni, l’Inter tornerà in campo allo stadio ‘San Siro’ contro il Crotone, alla ricerca di un primo posto in campionato distante una sola lunghezza. I nerazzurri, però, sono vigili anche fuori dal campo. Sia per la sessione invernale di calciomercato che sta per iniziare, sia per discutere sul futuro sponsor della ‘Beneamata’. Secondo ‘Repubblica’, infatti, sono giorni cruciali per capire quale sarà il nuovo sponsor sulla maglia dei nerazzurri. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, obiettivo De Paul | L’annuncio dell’Udinese

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Zhang impone l’austerity | Ma avanza il ‘Papu’ Gomez

Un nome fatto con molta insistenza, sarebbe quello di Evergrande, il colosso immobiliare con nuovi investimenti nell’auto elettrica di lusso, il quale potrebbe essere il nuovo main sponsor del club presieduto da Suning in un futuro molto vicino. Il nome che dovrebbe apparire sulla maglia sarebbe quello di Hengchi, vettura che il gruppo lancerà nel 2021.