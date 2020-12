Priorità De Paul per l’Inter nel calciomercato di gennaio ormai alle porte, ma l’Udinese annuncia di non volersene privare a stagione in corsa

Rodrigo De Paul è la priorità dell’Inter nell’ormai imminente calciomercato di gennaio, ma come vi avevamo detto l’Udinese non è affatto propensa a disfarsi della mezz’ala argentina nel bel mezzo della stagione, con una salvezza ancora tutta da conquistare. La conferma è arrivata stamane dallo stesso club friulano, per bocca del suo Direttore generale Pierpaolo Marino. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> De Vrij: “Siamo diventati compatti”. Poi su Conte, Scudetto e Champions

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zhang impone l’austerity | Ma avanza il ‘Papu’ Gomez

Calciomercato Inter, Marino chiude a De Paul: “A gennaio resta all’Udinese”

Almeno a parole, ma lo è anche nei fatti, l’Udinese non intende cedere De Paul che, ricordiamo, interessa molto pure alla Juventus: “A gennaio non va da nessuna parte – le parole di Marino a ‘Tuttosport’ – Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo: ci sarà la Coppa America, se ne discuterà dopo. C’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Vi dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute“.