Nuova idea per Gomez: Ranocchia o Gagliardini all’Atalanta

Nuova idea per Gomez: Ranocchia o Gagliardini all’Atalanta

L’affare Gomez continua ad essere sempre d’attualità in casa Inter. L’argentino, alle prese con una difficile situazione con Gasperini, sarà ceduto nei prossimi giorni e le due società stanno parlando per capire come mettersi d’accordo per il trasferimento. Secondo Sport Mediaset, l’accordo potrebbe essere trovato in questa maniera: uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe il Papu ed uno tra Andrea Ranocchia e Roberto Gagliardini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma