L’Inter punta al rinnovo di Alessandro Bastoni che potrebbe però tornare anche nel mirino del Manchester City. Doppia ipotesi di scambio

La prima parte di stagione è andata in archivio con la vittoria sul Verona prima della sosta. Tra i migliori di questa fase sicuramente Alessandro Bastoni, giovane difensore dell‘Inter capace di scalare rapidamente le gerarchie di Conte tanto da diventare un pilastro imprescindibile della retroguardia a tre del salentino. Un vero e proprio exploit che sta spingendo la società di Suning ad accelerare le operazioni di rinnovo contrattuale anche per blindare il ragazzo ed evitare brutte sorprese. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Bastoni per il City: scambio con Gabriel Jesus?

Bastoni però sembra aver attirato anche l’attenzione al di fuori dei confini nazionali. Nello specifico il Manchester City vorrebbe andare all’assalto del giovane centrale dell’Inter la prossima estate. Sul tavolo un possibile scambio con Gundogan, oppure addirittura con Gabriel Jesus, centravanti brasiliano che in passato fu spesso accostato ai nerazzurri.

In entrambi i casi si tratterebbe di affari da 50/60 milioni di euro complessivi. L’Inter dal canto suo non vuole però cedere assolutamente il proprio gioiello ed anzi punta dritto al rinnovo di contratto per allungare il rapporto.