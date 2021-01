Gervinho resta nel mirino dell’Inter come attaccante di scorta per gennaio. I nerazzurri pensano però anche ad un piano B

Nella finestra di mercato invernale, che si aprirà il prossimo 4 gennaio, l’Inter proverà a regalare a Conte un nuovo attaccante che possa far rifiatare la coppia titolare composta da Lukaku e Lautaro Martinez. In particolare il gigante belga ha avuto poche chance per tirare il fiato visti i tanti impegni e le poche alternative a disposizione del tecnico salentino che continua a richiedere un attaccante. Nel mirino come soluzione low cost c’è sempre l’ivoriano Gervinho, esterno offensivo del Parma capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non solo Gervinho: spunta anche El Shaarawy

L’Inter pensa anche ad un’alternativa con caratteristiche simili a Gervinho. Si tratta di Stephan El Shaarawy che vuole tornare in Italia in chiave Europeo. Occhio al club di Suning qualora l’ivoriano non dovesse essere liberato dal Parma.

Conte lo apprezza e lo ha già avuto in Nazionale ma sul ‘Faraone’ c’è anche la Roma e altri club di Serie A. L’Inter lo potrebbe prendere solo a patto che lo Shanghai Shenhua accetti la formula del prestito fino a giugno.