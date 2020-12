Sta per sfumare l’acquisto di Nicolò Rovella da parte dell’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato il centrocampista diventerà della Juventus

Non sarà all'Inter, a meno di sorprese, il futuro di Nicolò Rovella. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de 'La Gazzetta dello Sport', il talentuoso centrocampista in forza al Genoa viaggia spedito in direzione Juventus. Il club bianconero ha accelerato per il suo cartellino ed è pronta a chiudere l'affare già nei prossimi giorni, all'apertura della finestra invernale.

Calciomercato Inter, da Rovella a Lovato: ‘pericolo’ doppio ok

Il classe 2001 di Segrate, messosi in luce soprattutto nei match contro Handanovic e compagni, resterebbe al ‘Grifone’, con cui al momento è in scadenza di contratto, per almeno un’altra stagione. Vediamo ora come finirà la sfida per l’altro talento della Serie A, Matteo Lovato. Sul centrale classe 2000 del Verona c’è pure il Milan, anzi i rossoneri sono quelli che prima di tutti si sono buttati a capofitto sul ventenne di Monselice. Maldini e Massara potrebbero provare a chiudere l’affare dopo la sessione invernale. Non solo Rovella, quindi, Marotta rischia di essere sconfitto anche nella corsa a Lovato.