Inter: la classifica delle perdite in Serie A a causa della chiusura degi stadi vede i nerazzurri dietro solo alla Juventus. I dettagli

Non è una novità, l'assenza di pubblico negli stadi di tutto il mondo, causa Covid-19, ha condizionato attivamente le entrate economiche dei club di calcio. Anche in Serie A si sono registrati numeri davvero sconfortanti a partire dalla prima della classe, la Juventus. Secondo 'La Stampa', i Campioni d'Italia in carica sono la società che ha sofferto di più i mancati incassi al botteghino a causa di ben 80 milioni di euro persi.

Seguono, sul podio, Inter (60) e Milan (40), poi Roma (38), Atalanta e Lazio – le ultime due compagini ferme a 20 milioni. Più defilate Napoli (17), Fiorentina (15), Udinese (11), Bologna (10), Sampdoria (7,5), Torino, Verona, Genoa (7). Terminano questa classifica negativa Cagliari (6,5), Sassuolo, Parma (6), Benevento (5), Crotone (4) e Spezia (3).