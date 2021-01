DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Crotone: la cronaca in tempo reale

La quindicesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Crotone allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Crotone nel lunch match che inaugura il 2021 valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Conte puntano ad allungare la striscia di sette vittorie consecutive per portarsi in testa alla classifica in attesa della gara del Milan alle 18. Dall’altro i calabresi di Stroppa cercano un risultato positivo per ottenere punti preziosi nella corsa salvezza. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.