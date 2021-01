Antonio Conte avrebbe voluto anche David Alaba alla sua corte ma il difensore austriaco sembra ormai indirizzato verso il Real Madrid

Ancora una vittoria convincente per l’Inter che ha battuto ieri il Crotone con un netto 6-2. A partire da oggi invece scenderà in campo la dirigenza nerazzurra a caccia dei rinforzi giusti per la campagna di trasferimenti invernale. La società di Suning è pronta a soddisfare le richieste Conte che vorrebbe un centrocampista e un vice Lukaku. In ottica giugno invece tra i vari desideri del tecnico salentino c’era anche David Alaba, polivalente difensore esterno del Bayern Monaco che vedrà scadere il proprio contratto proprio al termine della stagione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, niente Alaba: andrà al Real Madrid

Il futuro di David Alaba sembra però ormai già ben indirizzato verso altri lidi. Il difensore del Bayern è diretto al Real Madrid con un possibile quinquennale monstre da 50 milioni di euro totali suddivisi su 10 milioni a stagione.

Sfuma quindi definitivamente uno dei sogni di Conte per la difesa che comunque l’Inter non ha mai trattato in maniera concreta viste le elevate richieste di calciatore e dello stesso entourage. Inevitabili quindi un trasferimento all’estero con il Real in prima fila pronto a versare un contratto sontuoso nelle casse del calciatore.