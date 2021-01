Zaccagni è una delle rivelazioni di questa Serie A. Si registra un’accelerata del Milan per il calciatore del Verona il cui nome risulta essere anche sull’agenda dell’Inter

Mattia Zaccagni è una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A in corso di svolgimento. Autore fin qui di quattro assist e altrettanti gol, l'ultimo ieri meraviglioso in rovesciata e decisivo per la vittoria del Verona in casa dello Spezia, il trequartista classe '95 risulta essere finito sull'agenda dei grandi club italiani, compresa di quella dell'Inter.

Calciomercato Inter, accelerata del Milan per Zaccagni: i dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, però, è il Milan quello che si sta muovendo in maniera più concreta per l’acquisto del cartellino di Zaccagni. A quanto pare i rossoneri hanno già accelerato nei colloqui con gli scaligeri mettendo sul piatto una offerta da 12 milioni di euro, con la possibilità per il club di Setti di mantenere il ragazzo alle dipendenze di mister Juric in prestito fino al termine di questa stagione.