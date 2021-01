Nel calciomercato di gennaio l’Inter non farà nessun grande investimento, ma Conte continua a spingere per un vice Lukaku. Rischio beffa dalla Juve

Prima di Inter-Crotone Marotta è stato chiaro: “In questa sessione di calciomercato non ci sarà concesso nessun grosso investimento”. Conte continua però a spingere affinché gli venga acquistato un vice Lukaku, a meno di colpi di scena out mercoledì contro la Sampdoria. In cima alla lista del tecnico nerazzurro figura ancora il nome di Olivier Giroud, in scadenza a giugno con il Chelsea. L’obiettivo è complicato per due motivi: il club londinese non vuole privarsene nonostante il serio rischio di perderlo a zero fra soli cinque mesi; il bomber francese piace a tanti altri club, in particolare alla Juventus. Per tutte le altre news di mercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Giroud-Juventus: Pirlo allo scoperto

I bianconeri sembrano intenzionati a provarci in maniera concreta per il classe ’86 di Chambery. Ieri sera, dopo la netta vittoria contro l’Udinese, Andrea Pirlo è uscito allo scoperto dichiarando che “E’ sempre difficile trovare il giocatore adatto, però magari una punta ci potrà servire – le parole del tecnico della Juve – Giroud ci potrebbe anche far comodo, ma di questo se ne occupa Paratici“. La dirigenza torinese potrebbe offrire 3-4 milioni per il cartellino e proporre al calciatore un contratto di almeno un anno e mezzo. Insomma Conte rischia di essere ‘beffato’ dalla sua ex. Va detto, comunque, che prima di inserire una alternativa a Lukaku dovrebbe trovare altra sistemazione Andrea Pinamonti.