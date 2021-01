Inter: tra i dubbi sulla forma fisica di Romelu Lukaku e la conferenza stampa di Antonio Conte saltata, ecco le ultime da Appiano Gentile

Dopo aver iniziato il 2021 in maniera a dir poco travolgente, l’Inter di Antonio Conte pensa già alla trasferta di Genova contro la Sampdoria, la quale vorrà riscattarsi dopo il Ko contro la Roma. I nerazzurri, molto probabilmente dovranno fare a meno del loro giocatore più importante, quantomeno dal 1° minuto di gioco: Romelu Lukaku. Nel corso del match contro il Crotone, vinto 6-2 dalla ‘Beneamata’, il centravanti belga pare aver accusato una contrattura al quadricipite della coscia destra. Domani si dovrà sottoporre ad alcuni esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio. Per tutte le altre news clicca QUI.

Nella giornata di oggi, comunque, si è allenato a parte e sembra possibile che l’ex giocatore del Manchester United possa finire comunque in panchina. Probabile che Alexis Sanchez prenda il suo posto affiancando Lautaro Martinez. Non solo Lukaku, però. Ci sono news anche per quanto riguarda la conferenza di Antonio Conte prevista per domani. Il tecnico leccese non ci sarà. Considerati i tanti impegni ravvicinati presenti nel calendario nerazzurro, la dirigenza ha optato per questa scelta. L’allenatore ex Chelsea e Juventus, comunque, parlerà regolarmente prima del match contro la Roma.