Lautaro Martinez potrebbe finire al centro di un nuovo intrigo di mercato. Il Chelsea potrebbe puntare all’argentino in un super scambio

È tornato ufficialmente Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha realizzato una fantastica tripletta nel successo di ieri sul Crotone diventando protagonista assoluto della giornata di Serie A. Il numero 10 di Conte lungamente accostato al Barcellona la scorsa estate, e spesso criticato all’inizio di questa annata, ha saputo però riprendere in mano il timone tornando ai livelli sperati dalla dirigenza dell’Inter che non ha alcuna intenzione di privarsene. La prossima estate potrebbe però spuntare una nuova suggestione per il ‘Toro’. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Werner per Lautaro: suggestione inglese

Il campanello d’allarme per Lautaro potrebbe scattare dalla Premier League. In casa Chelsea infatti c’è un vero e proprio caso legato al rendimento sottotono di Timo Werner, autore di appena 8 reti in 24 apparizioni stagionali. Troppo poco in relazione alla cifra spesa per strapparlo al Lipsia e alle alte aspettative nei suoi confronti.

Il tedesco vive momenti di grossa difficoltà al Chelsea e alcuni intermediari sarebbero già al lavoro per una possibile partenza a giugno. I ‘Blues’ potrebbero offrirlo proprio all’Inter in cambio di Lautaro Martinez. I nerazzurri risponderebbero però in maniera negativa ad uno scambio, mentre potrebbero pensare di aprire uno spiraglio qualora i londinesi offrissero anche una parte cash per arrivare a 80-90 milioni complessivi di valutazione. In casa Inter d’altro canto Werner è molto stimato da Ausilio,