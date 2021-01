La Juventus pronta a sfidare l’Inter per una ‘occasione’ di questo calciomercato di gennaio. Per i nerazzurri il rischio beffa è concreto. Ecco le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’ la Juventus valuta in maniera concreta una ‘occasione’ di questo calciomercato di gennaio sulla quale è forte, da settimane, l’Inter. Parliamo del ‘Papu’ Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta a causa della rottura totale con Gasperini. Il club nerazzurro e quello targato Percassi discutono per un possibile scambio: quest’ultimo apprezza molto il giovane Oristanio, ma in questi giorni è stato ipotizzato il coinvolgimento nell’affare pure di uno tra Esposito e Pirola, entrambi di rientro dalle deludenti esperienze in prestito rispettivamente alla Spal e al Monza.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Nainggolan: “Mai saltato un allenamento”. E ‘attacca’ Conte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivano conferme | Contatti per il clamoroso ritorno

Calciomercato Inter, ‘Papu’ Gomez-Juventus: idea scambio clamoroso

La Juventus è pronta ad entrare in azione per il ‘Papu’, prima però deve liberarsi di qualche esubero. In particolar modo di Federico Bernardeschi, sul quale ci sarebbero interessi dalla Germania. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI. Possibile un tentativo di scambio proprio con l’ex Fiorentina, anche se parliamo di una operazione complicata visto che il classe ’94 di Carrara ha uno stipendio di circa 4 milioni.