Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan fresco di ritorno al Cagliari. Conte nel mirino del centrocampista belga

Fresco di ritorno al Cagliari, seppur nuovamente in prestito, Radja Nainggolan si toglie i sassolini dalle scarpe nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’ andando all’attacco di Antonio Conte: “E’ un grandissimo allenatore, ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita (contro il Parma ad ottobre, ndr) mi ha indicato come un responsabile di tutto – Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. E’ andata così”. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, Nainggolan a muso duro: “Mai saltato un allenamento!”. E sul no alla Juve…

Il belga ha proseguito difendendo la sua professionalità, messa in discussione anche durante la sua seconda breve esperienza all’Inter, di fatto ancora proprietaria del suo cartellino: “Non ho mai saltato un allenamento e fatto un minuto di ritardo. Sono un calciatore integro, sano”. In chiusura il classe ’88 è tornato sul suo rifiuto alla Juventus: “Ho detto di no perché a vincere con i più forti non mi diverto”.