L’Inter vuole regalare a Conte un vice Lukaku. Avanza la pista che porta in Cina, all’ex Eder attualmente nella squadra cinese di Suning. Ecco i dettagli

Arrivano importanti conferme alle indiscrezioni di calciomercato circolate già a metà dicembre scorso: Eder può tornare all’Inter. Il 34enne italo-brasiliano milita in Cina, al Jiangsu che è la squadra di Nanchino di proprietà del gruppo Suning fresca vincitrice del campionato, per questo parliamo di una operazione estremamente alla portata (a costo zero) e che può andare in porto a breve. Stando a ‘Sky Sport’ la dirigenza interista ha già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante già in nerazzurro dal 2016 al 2018. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, vice Lukaku: avanza Eder. Ma deve partire Pinamonti

Eder è in scadenza a giugno e ha già lavorato con Antonio Conte ai tempi in cui il salentino era alla guida della Nazionale italiana. Marotta e soci valutano concretamente il suo nome per il ruolo di vice Lukaku anche perché non ci sono risorse da investire per nomi di maggior spessore, su tutti Giroud sul quale è forte ora la Juventus, ma anche Origi del Liverpool (proposto dagli agenti) che ha uno stipendio piuttosto alto. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ è stato inoltre bocciato Pellè, ora libero dopo la fine del contratto con lo Shanghai Shenhua. Insomma quasi tutte le strade portano a Eder, anche se prima di inserire un nuovo attaccante dovrà andare via Pinamonti, stimato pure in Germania.