Lukaku era uscito infortunato dalla sfida contro il Crotone di domenica. Stando alle ultime indiscrezioni è però arruolabile per Sampdoria-Inter

L’Inter e Conte possono tirare un sospiro di sollievo. ‘Sky Sport’ conferma le indiscrezioni di queste ore: gli esami strumentali a cui si è sottoposto Romelu Lukaku, uscito anzitempo dalla sfida col Crotone di domenica per una contrattura al quadricipite della coscia destra, non hanno evidenziato alcuna lesione. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Nainggolan: “Mai saltato un allenamento”. E ‘attacca’ Conte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivano conferme | Contatti per il clamoroso ritorno

Il numero 9 potrebbe quindi essere convocato da Conte per la gara di domani contro la Sampdoria valevole per la sedicesima giornata di Serie A, con la prospettiva di partire però dalla panchina. Il tecnico nerazzurro non intende infatti rischiarlo in vista del big match contro la Roma in programma domenica allo stadio ‘Olimpico’. Al ‘Ferraris’ dovrebbe giocare uno tra Sanchez e Perisic al fianco di Lautaro Martinez.