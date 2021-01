Inter: Paulo Fonseca ha parlato dei nerazzurri spiegando che non vuole fare passi falsi con la sua Roma nel big match. I dettagli

Non è stata la miglior epifania possibile per l’Inter. La sconfitta contro la Sampdoria (2-1), aspettando Milan-Juventus, vede i nerazzurri piantati al secondo posto in campionato, al contrario della Roma che, grazie alla vittoria raggiunta oggi contro il Crotone (1-3), non soltanto si avvicina in campionato ma si presenta pure alla grandissima per la super sfida dell’Olimpico di domenica fra i ‘Capitolini’ e il ‘Biscione’ (ore 12.30). Per tutte le altre news clicca QUI.

Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, si è espresso dopo la partita conquistata dai suoi giocatori proprio sul match previsto fra quattro giorni, elogiando i nerazzurri ma chiarendo che il 10 gennaio la Roma giocherà soltanto per un risultato:

“L’Inter è una bellissima squadra, sarà una partita diversa da quella di oggi. Giocheremo per vincere, come già fatto con le altre big per ottenere il massimo risultato possibile“.