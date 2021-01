Calciomercato Inter: dopo una prima parte di stagione davvero deludente Sebastiano Esposito tornerà in nerazzurro momentaneamente

Dopo tante buone previsioni per il futuro, Sebastiano Esposito vede la sua carriera mettersi sempre di più in salita. L’attaccante italiano, che alla SPAL non ha convinto dopo aver raccolto soltanto 10 presenze in Serie B, il classe 2002 sta per tornare a Milano all’Inter anche se, molto probabilmente, soltanto di passaggio. La ‘Beneamata’, infatti, gli cercherà un’altra squadra che lo aiuti a crescere. Per tutte le altre news clicca QUI.

Secondo alcune indiscrezioni, Marotta e colleghi starebbero pensando di collocarlo in un altro club, sempre nel campionato cadetto. Non sono poche, infatti, le pretendenti del giocatore con il Pescara che sembra essere quello più accreditato per assicurarsi le prestazioni del centravanti diciottenne. Il ‘Delfino’ è alla ricerca di almeno due rinforzi in attacco per il mercato di gennaio e, proprio per questo, segue con molto interesse la pista Esposito oltre ad altri profili del calibro di Iemmello, Moncini e Dionisi.