Stando alle ultime informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, nel mirino dell’Inter c’è un talento croato in forza nella Dinamo Zagabria. Ecco i dettagli

L’Inter sempre vigile sui giovani talenti dell’est Europa. In Slovenia parlano di affare concluso con il Koper per l’attaccante classe 2004 Enej Marsetic, mentre le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it segnalano l’interesse dei nerazzurri per un altro talento di soli 16 anni, Maro Katinic. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. Anche lui classe 2004, ma di nazionalità croata e di ruolo difensore centrale. Parliamo di un ragazzo già ben strutturato fisicamente (è alto 184 cm) e punto fermo della Nazionale Under 17, nonché apprezzato da altri grandi club europei, Juventus compresa.

Calciomercato Inter, Katinic in scadenza nel 2022: possibile tentativo a fine stagione

I nerazzurri potrebbero provarci in maniera concreta alla fine di questa stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto con la Dinamo Zagabria, dalla quale in passato la società ora targata Suning prelevò Mateo Kovacic e successivamente Marcelo Brozovic.