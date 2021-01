Da Lautaro a Quagliarella, ecco le probabili formazioni del match Sampdoria-Inter in programma oggi al ‘Ferraris’ e valido per la sedicesima giornata di Serie A

L’Inter proverà a riprendersi la testa della classifica, in attesa del big match di stasera al ‘San Siro’ tra Milan e Juve, oggi al ‘Ferraris’ contro la Sampdoria. Antonio Conte è orientato a confermare quasi lo stesso undici che domenica ha sconfitto il Crotone. Le uniche novità dovrebbero essere Gagliardini al posto di un pessimo Vidal e Sanchez, al momento favorito su Perisic, di Lukaku che ha smaltito l’affaticamento muscolare ma che a meno di colpi di scena partirà dalla panchina. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda doriana, mister Ranieri dovrebbe schierarsi col 4-4-2 schierando fin dall’inizio i due ex Candreva e Keita, quest’ultimo in tandem con Quagliarella, in vantaggio su Gaston Ramirez. Il match in programma oggi alle 15 sarà arbitrato da Valeri.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. All.: Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Valeri di Roma 2