Calciomercato Inter: intreccio di mercato tra Juventus e i nerazzurri che potrebbero essere rimasti incredibilmente fregati. I dettagli

Dopo la seconda sconfitta maturata in campionato contro la Sampdoria (2-1), l’Inter vuole ripartire subito alla grande. Non solo in campo, ma anche sul mercato i nerazzurri pensano al futuro in grande. Secondo alcune indiscrezioni, però, un obiettivo della ‘Beneamata’ potrebbe clamorosamente sfumare a causa di un intreccio di mercato tra Juventus e Sampdoria: si tratta di Mikkel Damsgaard.

LEGGI ANCHE>>> Inter, dagli errori a Sensi fino ad Hakimi | Cos’è mancato contro la Sampdoria

LEGGI ANCHE>>> Inter, attacchi e riflessioni | Cosa c’è di vero sulla cessione di Suning

L’ala sinistra classe 2000 piace a Marotta ma anche a Paratici grazie soprattutto alla sua duttilità sia a centrocampo che in difesa. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro e potrebbe lasciare presto il club blucerchiato. La squadra genovese sta già trattando con la ‘Vecchia Signora’ per il cartellino di Fabio Quagliarella, motivo per il quale potrebbe essere favorita anche per acquistare il talento danese.