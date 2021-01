Inter: i nerazzurri hanno pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Danilo D’Ambrosio. Scopriamo tutti i dettagli

Non solo la sconfitta, arrivata ieri pomeriggio nel match perso dall’Inter contro la Sampdoria (1-2), anche un infortunio per Danilo D’Ambrosio ha reso l’epifania davvero negativa per i nerazzurri. Gli esami svolti sul giocatore italiano questa mattina all’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Le condizioni del Nazionale italiano, come si legge nel comunicato della ‘Beneamata’, verranno rivalutate tra una settimana.