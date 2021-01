Schiattarella: “La squadra che mi ha sorpreso di più è stata quella di Conte, non ci ha dato scampo”

Inter, il calciatore e capitano del Benevento Pasquale Schiattarella ha voluto esaltare la squadra di Antonio Conte ricordando la bella vittoria della squadra lombarda per 5-2 contro la formazione campana nella partita di campionato

INTER SCHIATTARELLA DICHIARAZIONI/ Nonostante dopo la sconfitta contro la Sampdoria per 2-1, i tifosi nerazzurri del ‘gruppo’ Conteout siano tornati a farsi sentire, c’è un calciatore che ha affrontato la formazione nerazzurra e che milita in serie A, che la pensa in maniera differente ed elogia la squadra di Antonio Conte. Il centrocampista e capitano del Benevento, squadra neo promossa e rivelazione del campionato visto l’ottima posizione in classifica Pasquale Schiattarella, ha voluto dare il suo parere sull’Inter, anche ricordando la netta vittoria della squadra del tecnico pugliese il 30 settembre dello scorso anno, nella partita valida per la prima giornata del campionato, terminata 5-2 per la formazione lombarda.

Queste le sue dichiarazioni in merito, rilasciate in un’intervista a Radio Kiss Kiss: “Quella che mi ha sorpreso di più è stata l’Inter, non ci ha dato scampo. Però noi non eravamo il Benevento di oggi. Abbiamo preso un paio di schiaffi ci siamo rimessi in carreggiata”.