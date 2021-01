Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano forte sul mercato e sarebbero intenzionati a regalare un pezzo davvero pregiato a Conte. I dettagli

L’Inter, nonostante la bruciante sconfitta contro la Sampdoria (2-1), ha l’ambiziosa intenzione di lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata di campionato. Per farlo, Giuseppe Marotta e colleghi valutano le migliori opzioni nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’ultimo profilo, non per numero di importanza, che ha attratto l’interesse della ‘Beneamata’, è quello di Memphis Depay. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter: rincorsa a Depay, Marotta pronto a bruciare tutti

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Memphis Depay sarebbe un obiettivo di mercato davvero concreto per l’Inter. Il calciatore olandese del Lione classe 1994 ha il contratto in scadenza tra pochi mesi (30 giugno 2021) e non sembra avere alcuna intenzione di rimanere in Francia. Attualmente, lui è libero di firmare per qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. I nerazzurri, però, vorrebbero anticipare la concorrenza già nel mese di gennaio autofinanziando il colpo ‘grazie’ all’uscita di giocatori fuori dal progetto del ‘Biscione’, Christian Eriksen su tutti.

Tra le parti ci sono già stati dei contatti per valutare questa operazione che, peraltro, non sarebbe nemmeno impossibile economicamente parlando (il cartellino del giocatore che piace anche a Juventus e Milan ammonta a circa 10 milioni di euro). Sul giocatore, ci sarebbe pure il Barcellona – anche se le casse dei catalani non sorridono in particolar modo. In Serie A, la squadra attualmente davanti a tutti sembra essere invece proprio l’Inter. Tutto dipenderà dal mercato in uscita. Senza, è difficile pensare a colpi del genere causa Covid-19.