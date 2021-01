Inter: Stramaccioni spiega chi ha più da perdere fra Roma e nerazzurri nel big match di Serie A di domenica mattina. Tutti i dettagli

Intervistato da ‘Sky Sport’, Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Roma, Ha parlato del big match tra giallorossi e nerazzurri in programma domenica alle ore 12.30. Ecco le sue parole:

“Prova del nove per entrambe? Secondo me solo per l’Inter. Per le aspettative, per la prestazione di Genova che non è stata come ci si aspettava che lascia l’amaro in bocca dopo il ko del Milan contro la Juventus. Per la Roma invece sono quelle partite che aspetti: ora gioca un buon calcio, ha valorizzato dei giocatori. Secondo me la pressione sarà tutta sulle spalle dei nerazzurri”.

“Lukaku è uno che nel bene o nel male influenza il gioco dell’Inter e impegna sempre almeno due difensori avversari. La ‘Beneamata’ è una squadra attrezzata per lo scudetto, ma in questo momento è un discorso che non riesce ancora a far quadrare tra i problemi vari di Eriksen, Sensi e Vidal. L’Inter ha invece delle idee di gioco ben definite, ma è più legata alle giocate di qualche campione, come Lukaku e Lautaro Martinez“.