Milik ‘prigioniero’ del Napoli: ”Cifre troppo alte, ipotesi parametro zero concreta”

L’agente Fabrizio De Vecchi ha fatto il punto su Milik al quotidiano spagnolo As: ”Lavoro insieme all’agente per trovare una soluzione ma non è facile: il Napoli chiede troppo, sembra che voglia perderlo a zero. Questa è una sensazione. Atlético? Hanno fatto un’offerta per averlo subito, gli azzurri hanno detto no perché chiedono una determinata cifra, ben al di sopra dell’offerta. Su di lui si sono mossi top club di Premier e anche il Marsiglia, il Napoli dirà di no finché non avranno quello che chiedono. Ad oggi la situazione è questa” ha concluso.

