Messaggio Curva Nord: “Esempio di coraggio e forza di volontà. Bellugi, la Nord ti è vicina!”.

Inter, bellissimo gesto del cuore pulsante della tifoseria nerazzurra, la Curva Nord, nei confronti dell’ex difensore Mauro Bellugi a cui sono state amputate entrambe le gambe per l’aggravarsi della sua situazione a causa del Covid-19

INTER CURVA NORD PER BELLUGI/ L’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi a causa del Covid-19 che ha aggravato ulteriormente le sue condizioni di salute, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. L’ex giocatore ha trovato subito un grande aiuto dall’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che si è già prestato per pagargli le protesi che potranno permettere al giocatore di tornare a camminare, anche se la riabilitazione sarà molto lunga e per nulla semplice, ma l’ex difensore è uno che non si arrende facilmente, ed è pronto per questa nuova sfida come ha dimostrato nel modo in cui ha affrontato questa situazione. Anche il cuore pulsante della tifoseria nerazzurra, ha voluto mostrare la sua vicinanza per il ‘guerriero’ interista. La Curva Nord ha voluto inviare un messaggio all’ex calciatore con uno striscione all’esterno dello stadio di San Siro con queste parole: “Esempio di coraggio e forza di volontà. Bellugi, la Nord ti è vicina!”.

L’ennesima dimostrazione dell’affetto dei tifosi dell’Inter per i propri giocatori sia del presente che del passato, che hanno onorato la maglia nerazzurra con impegno e dedizione e che, anche dopo la fine della loro avventura in nerazzurro, hanno sempre difeso la loro ex squadra, proprio come ha sempre fatto Mauro Bellugi, da anni commentatore per un noto programma sportivo in onda sulle emittenti lombarde.