Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi anche in sede di calciomercato. Nerazzurri e bianconeri si contendono il giovane Damsgaard

Si infiamma la corsa scudetto con la Juventus tornata a pressare Inter e Milan. I nerazzurri di Conte domenica 17 sfideranno proprio la compagine di Pirlo in un testa a testa che potrebbe dire molto in ottica titolo. Intanto le due società sono prontissime a sfidarsi anche lontano dal terreno di gioco spostando il tiro sul calciomercato dove sembrano aver puntato il mirino su un obiettivo in comune. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, duello per Damsgaard: la strategia

Tra i talenti più sorprendenti di questa prima metà di campionato c’è sicuramente Mikkel Damsgaard, gioiellino danese della Sampdoria che si è messo in bella mostra anche nel successo contro l’Inter. Il talento dei liguri piace praticamente a tutte le big di Serie A e punta a crescere ulteriormente alla corte di Claudio Ranieri dove ha impressionato per capacità tecniche e personalità.

La Juventus proverà ad inserirsi per Damsgaard mentre l’Inter potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti che intercorrono con i doriani dopo il recente affare Candreva. Così facendo la società di Suning punterebbe a chiudere una trattativa in stile Rovella-Juve. In questo caso però l’Inter bloccherebbe Damsgaard senza chiudere immediatamante vista la mancanza di cash. I nerazzurri lo bloccherebbero per giugno.