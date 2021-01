DIRETTA Serie A LIVE, Roma-Inter: la cronaca in tempo reale

La diciassettesima giornata di Serie A mette di fronte Roma e Inter allo stadio Olimpico. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Roma nel lunch match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Samp che ha messo fine alla striscia di otto vittorie per rilanciarsi nella corsa scudetto. Dall’altra i giallorossi di Fonseca puntano a fare bottino pieno per agganciare proprio i meneghini al secondo posto in classifica e continuare a sognare il tricolore. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Olimpico in tempo reale.