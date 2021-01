Fiorentina-Inter: Designato l’arbitro che dirigerà la gara tra viola e nerazzurri in programma mercoledì pomeriggio al ‘Franchi’

Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno gli ottavi di finale di Coppa Italia, compreso quello di Fiorentina–Inter, in programma mercoledì alle ore 15 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il confronto fra le due compagini verrà arbitrato da Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Vecchi, Di Iorio e Prontera. Al var, Gianluca Aureliano sarà assistito da Costanzo. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, lungo stop e scambio a sorpresa | Affare in Germania

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, offerta dall’Inter | L’agente esce allo scoperto

In questa stagione, l’arbitro 39enne ha già arbitrato i nerazzurri nella vittoria molto discussa contro il Napoli (1-0). In totale, i precedenti sono ben 21 con un bilancio positivo di 14 successi per la ‘Beneamata’, 3 pareggi e 4 Ko. L’ultima sconfitta per il ‘Biscione’, risale addirittura al 2017 (1-2 a ‘San Siro’ contro il Sassuolo).