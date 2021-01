Fiorentina-Inter, Darmian resta a casa, Vidal invece ci sarà

Fiorentina-Inter, il tecnico Antonio Conte non potrà contare su Matteo Darmian. L’ex giocatore del Parma non ha recuperato dall’infortunio subito durante la partita con la Roma che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo. Recuperato invece Arturo Vidal

FIORENTINA-INTER AGGIORNAMENTO INFORTUNATI/ Domani alle ore 15 in uno stadio Artemio Franchi desolatamente vuoto, si sfideranno Fiorentina e Inter per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in gara unica. La formazione nerazzurra è partita alla volta del capoluogo toscano senza alcuni giocatori. Oltre a Danilo D’Ambrosio, che dovrebbe rientrare dopo la metà di febbraio, il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Matteo Darmian, uscito nel primo tempo con la Roma e che potrebbe riuscire a recuperare per la sfida con la Juventus, oltre ad Andrea Pinamonti, sempre più vicino a trasferirsi in Campania al Benevento e Matias Vecino, che è rientrato da poco in gruppo dopo l’operazione subita la scorsa estate e che, anche per delle piccole complicanze, è stato costretto ai box per un periodo leggermente superiore al previsto.

Discorso diverso invece per Arturo Vidal, che ha già smaltito il lieve infortunio subito durante la partita con la Roma e che quindi è disponibile ed è partito con i compagni.