Inter: Giovanni Carnevali ha parlato dei nerazzurri e di un suo possibile futuro da sostituto di Marotta alla ‘Beneamata’. I dettagli

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni delle reti ‘Mediaset’ in cui ha risposto sull’attesissimo derby d’Italia fra Inter e Juventus, ma anche su un suo possibile approdo in nerazzurro al posto di Marotta proprio come ad:

“Marotta è un mio grandissimo amico ed è stato il mio maestro, ho iniziato con lui al Monza e poi ho continuato nel Ravenna, Como e così via. Dico che è stata la persona che mi ha dato le basi per questo lavoro. Un futuro nell’Inter al posto di Marotta? In questo momento assolutamente no, sto benissimo al Sassuolo. Siamo una grande società, c’è una grande famiglia alle spalle. Non mi muovo assolutamente. Chi vince il derby d’Italia? Facile che vincano i nerazzurri, sono la squadra che oggi è più completa”.