Fiorentina-Inter: Conte in vista del match di Coppa Italia tra viola e nerazzurri è pronto a preparare un turn over notevole. I dettagli

Fiorentina–Inter, in programma domani alle ore 15, è uno degli ottavi di finale di Coppa Italia più attesi. Un confronto storico fra le due compagini quanto insidioso per i nerazzurri che dopo il pareggio amaro raggiunto allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma vogliono rifarsi alla grande. Antonio Conte, però, ha in mente un ampio turn over per la sfida contro i viola. Il tecnico leccese non vuole snobbare il match che si disputerà al ‘Franchi’, ma il derby d’Italia contro la Juventus, che quest’anno più che mai vale lo scudetto, è messo sopra ad ogni altro impegno. Sono da valutare, per il tecnico leccese, le condizioni di Darmian e Vidal che sono usciti dalla sfida contro i giallorossi un po’ acciaccati. Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, difensore e quarta punta | Vertice in sede

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato e incertezza societaria | Conte-Inter, divorzio a fine stagione

Nulla di grave, ma Conte comunque difficilmente li rischierà. Probabile che nell’11 titolare trovino spazio dal 1′ Ranocchia, Kolarov, Gagliardini, Perisic e Sanchez, ballottaggio fra Eriksen e Sensi. Anche Bastoni riposerà per essere al 100% contro i bianconeri, con il difensore italiano sempre più vicino a rinnovare con i nerazzurri, pronti a blindarlo fino al 2025.