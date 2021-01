DIRETTA Coppa Italia LIVE, Fiorentina-Inter | La cronaca in tempo reale

Gli ottavi di finale di Coppa Italia mettono di fronte Fiorentina e Inter allo stadio Franchi. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita alla Fiorentina nella gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Da un lato i nerazzurri di Conte, che ricorre al turnover per far rifiatare diversi titolari, fanno il loro esordio in questa competizione. Dall’altra i viola di Prandelli hanno già eliminato il Padova ai trentaduesimi e l’Udinese ai sedicesimi. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Chi passa il turno se la vedrà con il Milan ai quarti. Interlive.it vi offre la sfida del Franchi in tempo reale.