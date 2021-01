Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano ad un’operazione di mercato davvero soddisfacente con il Manchester United. Tutti i dettagli

Nonostante la difficile situazione economico-finanziaria dell’Inter, con Suning che potrebbe cedere presto le quote di maggioranza dei nerazzurri a BC Partners, la ‘Beneamata’ pensa ai migliori colpi possibili sul mercato. Marotta e Ausilio si muovono per regalare alla rosa a disposizione di Antonio Conte un innesto di qualità a centrocampo: Donny van de beek. Secondo ‘Calciomercato.it’, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto la formula del prestito per convincere il Manchester United.

Calciomercato Inter, Eriksen l’uomo in più per arrivare a van de beek

Approdato in estate per circa 40 milioni di euro, Ronny van de beek, in vista dell’europeo, potrebbe già lasciare il Manchester United. Il talento olandese ex Ajax non sta trovando spazio sotto la guida tecnica di Ole Gunnar Solskjaer e proprio per questo motivo potrebbe lasciare i ‘ Red Devils’ a gennaio. L’Inter, molto attratta dal centrocampista classe 1997 che piace anche alla Juventus, sarebbe intenzionata a portarlo a Milano con l’operazione del prestito secco fino a giugno, con l’approvazione di Conte, ma prima deve lavorare sull’uscita di Christian Eriksen.

Il fantasista danese, che piace da tempo all’allenatore del club inglese, potrebbe essere infatti la chiave perfetta per la trattativa, dato che si parla in queste ore di un vero e proprio scambio di prestiti. Una trattativa che vede i nerazzurri completamente in discesa, che con l’arrivo dell’olandese eliminerebbero momentaneamente il problema ingaggio di Eriksen – van de beek prende 3 milioni a stagione in meno dell’interista.