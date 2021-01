Le ultime su Sebastiano Esposito, che ha vissuto questa prima parte di stagione alla Spal. L’attaccante nerazzurro è pronto a un nuovo prestito in Serie B

Esposito è pronto a ripartire, sempre dalla Serie B, dopo cinque mesi tutt’altro che entusiasmanti alla Spal. Complici anche le scelte tattiche, modulo a una punta, del tecnico degli estensi Marino, l’attaccante classe 2002 ha di fatto trovato poco spazio, pochissimo nell’ultimo mese e mezzo che è poi quello che ha convinto tutti che la scelta migliore sarebbe stata quella della separazione. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, è quasi fatta per Esposito al Venezia: le ultime di INTERLIVE

Il talento nerazzurro è stato richiesto da diversi club cadetti, ma alla fine sta per spuntarla il Venezia di mister Zanetti, attualmente ottavo in classifica ma in piena corsa per i playoff. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, c’è ancora del lavoro da fare per portare a termine l’operazione, ovviamente con la formula del prestito, anche se quella lagunare è in sostanza la scelta finale del ragazzo e di chi lo rappresenta.