Inter: Alessandro Bastoni è molto determinato in vista del derby d’Italia. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato anche del suo futuro

Soltanto due giorni al derby d’Italia fra Inter e Juventus, in programma domenica sera alle ore 20.45. Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ spiegando che la sfida con i bianconeri per lui è sempre molto speciale. Per tutte le altre news clicca QUI. Infine, si è soffermato anche sul suo futuro in nerazzurro:

“Inter-Juventus è sempre una grande emozione. Il gap? Loro vincono da tempo, noi stiamo facendo un percorso importante, proveremo a fermarli. Juve favorita per lo scudetto? Sicuramente il loro dominio dura da tanto. Cessione del club? Sono voci che non ci devono disturbare. L’Inter è un grande club, con dirigenti molto bravi che risolveranno tutto. Noi dobbiamo pensare solo al campo e a fare bene”.

“Conte? Lo ringrazio perché mi ha dato fiducia e mi ha buttato nella mischia. Io sono sempre stato me stesso, facendo quello che ho imparato da bambino. Il mister ha visto queste cose in me e lo ringrazio. Non ha avuto paura di buttarmi in mezzo ai campioni anche in partite importanti. Voglio fare grandi cose. Futuro? Io sto molto bene all’Inter. Questa è una grande società. Sto bene, ma vedremo come andranno le cose con il tempo“.