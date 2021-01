DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Juventus | La cronaca in tempo reale

La diciottesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Juventus allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve la Juventus nel derby d’Italia valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. penultimo turno del girone di andata. Da una parte i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo la sconfitta con la Samp ed il pareggio con la Roma per agganciare almeno per una notte il Milan in testa. Dall’altra i bianconeri di Pirlo vanno a caccia del secondo successo al ‘Meazza’ dopo quello ottenuto proprio sui rossoneri. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.