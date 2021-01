Da Lukaku a Cristiano Ronaldo, le formazioni ufficiali del big match Inter-Juventus valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del derby d’Italia Inter-Juventus. Antonio Conte rilancia Brozovic in cabina di regia dopo la panchina a Firenze, a svantaggio di Eriksen. A sinistra gioca Young, davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte Pirlo si affida all’ormai consueto ‘finto’ 4-4-2: Rabiot e Bentancur in mediana, Cristiano Ronaldo in coppia con Alvaro Morata. La supersfida verrà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.Conte

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All.Pirlo

Arbitro: Doveri di Roma 1