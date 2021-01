Inter, Veron: “Normale che Conte abbia queste pressioni addosso e la gente gli chieda di vincere”

Inter, l’ex centrocampista Sebastian Veron ha voluto dare la sua opinione sulla situazione che sta vivendo sulla panchina nerazzurra Antonio Conte. L’ex calciatore ha voluto difendere il tecnico della squadra meneghina con delle valide motivazioni

INTER VERON SU CONTE/ L’ex centrocampista di Inter e Lazio Sebastian Veron, è stato intervistato da Dazn in vista della sfida di questa sera tra la formazione di Antonio Conte e la Juventus di Andrea Pirlo. In merito alla situazione della sua ex squadra e soprattutto del suo allenatore, gli hanno domandato un’opinione e lui ha spiegato: “Normale che abbia queste pressioni addosso e la gente gli chieda di vincere con la squadra che si rinforza da tre anni a questa parte. Non è semplice mettere insieme una squadra in questo modo e trovare la continuità. Forse gli manca qualche giocatore in rosa che abbia maggiore personalità. Purtroppo in quelle squadre lì devi essere abituato a convivere con la pressione. Alla fine se riesce a convivere con quello e a mettere su una squadra, avrà più tempo”.

L’ex calciatore argentino ha militato nella squadra meneghina per due stagioni dal 2004 al 2006, con uno score di 70 presenze totali e 4 reti, di cui una valse la vittoria della Supercoppa italiana nel 2005 contro la Juventus.