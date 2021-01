By

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del big match Inter-Juventus valevole per la diciottesima giornata di Serie A

L'Amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto a 'Sky Sport' prima del big match contro la Juventus.

INTER-JUVE – “Questa sfida ha un valore importante in termini di prestigio, non a caso viene chiamato il derby d’Italia. Vogliamo far risultato, ma questa è sicuramente ancora una partita interlocutoria pur rivestendo una vetrina importante. A disposizione ci sono ancora tantissimi punti”.

FUTURO SOCIETA’ – “Posso tranquillizzare tutti, l’Inter andrà avanti nella sua stabilità. Non siamo assolutamente in una situazione di allarme, la proprietà sta valutando le opportunità”.

CONTE – “Non so cosa abbia detto alla squadra stasera, ma in questa settimana abbiamo visto come è stata preparata la partita. Sono certo che la squadra fornirà una grande prestazione”.

MERCATO – “Abbiamo recepito quelle che sono state le indicazioni della società, non possiamo fare investimenti e quindi non c’è da aspettarsi nulla di importante. Con molta probabilità andremo avanti così. Eriksen? Ausilio sta lavorando su questo fronte, quando ci sarà qualcosa di concreto saremo i primi ad informarvi”.