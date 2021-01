I destini di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi anche al di fuori del terreno di gioco. Ipotesi di scambio con Brozovic

Vittoria schiacciante quella di ieri per l’Inter a San Siro contro la Juventus. Un successo che lancia gli uomini di Conte in piena corsa scudetto, decretando una sorta di passaggio di testimone con il club bianconero. Il legame tra la società di Agnelli e quella di Suning potrebbe però riaccendersi anche in sede di calciomercato dove non mancano gli intrecci soprattutto riferiti al centrocampo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, perché De Paul (non) è possibile a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione ‘eccellente’ in estate | E spunta la Juve

Calciomercato Inter, City su Locatelli: Brozovic nel mirino della Juventus

La Juventus ha da tempo messo nel mirino Manuel Locatelli, regista di proprietà del Sassuolo che sta vivendo l’annata della consacrazione. Stando però a quanto rimbalza dalla Spagna il Manchester City sarebbe sempre più propenso a mettere le mani sul talento scuola Milan, con buona pace dei bianconeri. In questo caso la Juventus potrebbe virare nuovamente su Marcelo Brozovic, provando a convincere i nerazzurri con uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerto all’ex squadra | Scambio per il vice Lukaku

Sul piatto il cartellino di Alex Sandro, vista la necessità dell’Inter di andare a rinforzare proprio la corsia mancina. L’assalto però è destinato a fallire visto che i nerazzurri non vogliono privarsi di Brozovic, soprattutto dandolo ad una diretta rivale come la Juventus.